Hyundai lança HB20 Sport 1.0 turbo

A Hyundai Motor Brasil amplia seu portfólio com a chegada do HB20 Sport, versão inédita da nova geração do hatch compacto que traz visual mais esportivo e itens exclusivos, além de motor 1.0 turbo com injeção direta de combustível. As vendas começam no próximo dia 17 de fevereiro, com preço sugerido de R$ 70.990.

A versão Sport do HB20 Nova Geração recebeu diversos itens que incrementam seu visual exterior, a começar pelo body kit, composto por saias laterais e spoiler de teto, pintados em preto brilhante, e saia traseira com filete em vermelho ou cinza, a depender da cor escolhida para a carroceria.

As novidades passam ainda pela grade frontal em formato de cascata, com contorno em preto brilhante, e pelo para-choque dianteiro, que pode vir com detalhe em vermelho ou cinza. O novo integrante da família HB20 traz também rodas de liga leve 16 polegadas com design exclusivo, logo da marca sul-coreana em vermelho, e assinatura Sport na coluna “C”. O HB20 Sport está disponível em quatro cores externas, sendo três metálicas – Cinza Silk, Prata Brisk e Vermelho Magic – e uma sólida – Branco Atlas.

Interior esportivo

O habitáculo do novo modelo surpreende pelos detalhes. Para quem senta no banco do motorista do HB20 Sport estão disponíveis pedais esportivos em alumínio e volante revestido em couro perfurado com costura na cor vermelha. O acabamento central do painel simula fibra de carbono, enquanto as maçanetas internas são em preto brilhante.

Tecnologia a bordo

O HB20 Sport traz carregador de celular sem fio, item até então disponível apenas para o Creta Prestige. O acessório é compatível com aparelhos que dispõem da tecnologia de carregamento sem fio por indução (wireless). Também fazem parte do pacote tecnológico a nova central multimídia do tipo flutuante com tela touchscreen de 8 polegadas – que oferece conectividade com smartphone por meio do Apple Car Play e do Google Android Auto –, comandos de áudio no volante, conexão Bluetooth® para telefonia, streaming de áudio, acesso à agenda telefônica, compatibilidade com iPod e MP3.

São destaque o ar-condicionado com mostrador digital, a direção elétrica progressiva, o volante com regulagem de altura e profundidade, retrovisores elétricos com repetidores de seta, o computador de bordo com sete funções, o piloto automático com limitador de velocidade e alavancas no volante para trocas de marcha (Smart Shift).

Motorização

O motor 1.0l Turbo com injeção direta de combustível e 120 cv de potência equipa o HB20 Sport. O propulsor três-cilindros, com torque máximo de 17,5 kgf.m a partir de apenas 1.500 rpm, trabalha acoplado ao câmbio automático de seis velocidades.