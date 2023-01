I Wanna Dance With Somebody – A História de Whitney Houston está em cartaz no Kinoplex Osasco

I Wanna Dance With Somebody – A História de Whitney Houston está...

O filme “I Wanna Dance With Somebody”, que conta a história de Whitney Houston, uma das maiores cantoras de todos os tempos, está em cartaz no Kinoplex Osasco. A programação conta também com outras produções para todos os gostos e idades.

I Wanna Dance With Somebody traz a emocionante história de uma das maiores cantoras de R&B de todos os tempos: Whitney Houston, mostrando cada passo da sua trajetória, desde sair do anonimato até a fama mundial.

O ingresso pode ser adquirido por meio do aplicativo, site ou nos postos de atendimento digitais que estão presentes na entrada do cinema, no SuperShopping Osasco.

Assista ao trailer:

Confira abaixo os filmes em cartaz no SuperShopping Osasco:

Nas ondas da fé

Sinopse: Hickson é um homem de fé que se vira como pode para pagar os boletos no fim do mês. De técnico de informática a locutor de carro de telemensagem, não tem nada que Hickson não tope fazer. E foi exatamente assim que ele conquistou um emprego em uma rádio evangélica. Com talento, dedicação e um empurrãozinho de Jéssika, sua esposa, ele vai descobrir que nem mesmo o céu é limite!

Gênero: Comédia / Duração: 81 minutos / Classificação: Livre

O Pior Vizinho do Mundo

Sinopse: Um irritável e extremamente estrito viúvo investiga e julga as atividades que se desenrolam em seu bairro. Sendo um homem isolado, profundo e solitário que ainda lida com o luto de perder a esposa, a vida tem sido injusta com Otto. Entretanto, ele acaba criando uma amizade inesperada com seus novos vizinhos. Entretanto, velhos hábitos são difíceis de serem mudados – e sua jornada será bastante árdua.

Gênero: Comédia dramática / Duração: 126 minutos / Classificação: 12 anos

Olhos Famintos: Renascimento

Sinopse: Após 23 anos, Trish Jenner permanece com traumas causados pela perseguição de uma criatura de mal, que acabou assassinando seu irmão. Atormentada por pesadelos que se sentenciam o seu filho ao mesmo destino trágico, ela se une a outros sobreviventes pra dar um fim a sanguinária entidade.

Gênero: Terror / Duração: 100 minutos / Classificação: 16 anos

Esquema de Risco – Operação Fortune

Sinopse: O agente secreto Orson Fortune e seus companheiros recrutam uma das maiores estrelas de Hollywood para ajudá-los em uma missão importante e muito arriscada. Quando a venda de uma nova tecnologia de armamento mortal ameaça perturbar a ordem mundial, todos os recursos tornam-se necessários para combater esse inimigo.

Gênero: Ação, suspense / Duração: 114 minutos / Classificação: 14 anos

Alerta Máximo

O piloto Brodie Torrance salva seus passageiros de um relâmpago realizando um pouso arriscado em uma ilha devastada pela guerra. Quando a maioria dos passageiros se tornam reféns de rebeldes perigosos que vivem no local, a única pessoa com quem Torrance pode contar é Louis Gaspare, um acusado de assassinato que estava sendo transportado pelo FBI.

Gênero: Ação, suspense / Duração: 107 minutos / Lançamento: 26 de janeiro

Gato de Botas 2: O Último Pedido

Sinopse: Gato de Botas descobre que já gastou oito de suas nove vidas e resolve começar uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Gênero: Animação / Duração: 100 minutos / Classificação: Livre

Avatar: O Caminho da Água

Sinopse: Jake Sully e Ney’tiri estão vivendo uma vida em família 10 anos após a batalha que aconteceu em Pandora entre os Na’vi e os humanos. Enquanto os avatares desbravam a região em busca de novos pactos, uma antiga ameaça ressurge, fazendo Jake brigar novamente com os humanos e buscar novos aliados para vencer outra batalha histórica.

Gênero: Ação / Duração: 190 minutos / Classificação: 12 anos

Terrifier 2

Sinopse: Art, o palhaço, volta ao condado de Miles e agora aterroriza uma adolescente e o irmão mais novo no Halloween depois de uma entidade maligna o ressuscitar.

Gênero: Terror / Duração: 135 minutos / Classificação: 18 anos