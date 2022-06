IBGE abre inscrições para processo seletivo de recenseadores

O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística abriu hoje (9) as inscrições para o processo seletivo para os 48.535 recenseadores que a entidade vai contratar para o Censo 2022 em todo o país.

A contratação é temporária e as vagas são destinadas a quem tem o fundamental completo. As inscrições podem ser feitas no site do IBGE até o dia 15 de junho sem cobrança de taxa.

A seleção será feita por análise do currículo. “Os candidatos devem preencher o formulário com os dados relativos à formação, e essa análise de títulos será classificatória. Quando forem convocados, eles precisam comprovar a titulação”, explicou o coordenador de Recursos Humanos do Instituto, Bruno Malheiros.

A divulgação dos selecionados está prevista para o dia 30 de junho. Os selecionados passarão por um treinamento obrigatório. Segundo o edital, o recenseador terá uma jornada de trabalho mínima de 25 horas semanais entrevistando os moradores durante a coleta de dados.

A remuneração, que se baseia na produção, pode variar de acordo com o tempo dedicado ao trabalho e o grau de dificuldade na abordagem aos domicílios. Quem quiser ter uma estimativa de quanto pode receber pode consultar o simulador. A duração de contrato do recenseador está prevista para até três meses.