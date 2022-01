Ice Creamy chega a Cotia com tradicional sorvete na pedra e mais delícias

A rede de sorveterias Ice Creamy inaugura, neste sábado (8), uma nova loja em Cotia, no Shopping The Square Open Mall. O diferencial da marca é o preparo do sorvete na pedra, que, segundo a fabricante, garante mais cremosidade e sabor.

O cliente escolhe os sabores que deseja, os recheios e a cobertura ou pode optar pelas receitas sugeridas no cardápio. Além desta opção, há ainda milk-shakes e sundaes exclusivos.

As responsáveis por trazer a Ice Creamy para Cotia se identificaram com a marca em uma visita a um shopping de São Bernardo do Campo. “Ficamos admiradas com o padrão da Ice Creamy e o interesse dos clientes. Abrimos a primeira unidade no ABC paulista e agora estamos indo para a nossa segunda loja” contam as proprietárias.

Um dos diferenciais da nova loja da Ice Creamy em Cotia é a opção de delivery que será feito via aplicativos Ifood e Rappi. Na região, além da nova loja em Cotia, a rede tem unidades em Barueri e Itapevi.

Ice Creamy em Cotia

Endereço: Shopping The Square Open Mall Cotia – Rodovia Raposo Tavares, 22, Cotia

Horário de funcionamento: das 11h às 22h

Instagram: @icecreamycotia