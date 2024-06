Ideal Work abre 100 vagas para auxiliar de produção em Jandira

A Ideal Work está com 100 vagas abertas para a função de auxiliar de produção. O processo seletivo será realizado nesta quarta-feira (19), a partir das 9h, na Casa do Trabalhador, localizada na Via Expressa Mauri S. Barufi, 1570, Vila Mercedes.

Os requisitos para se candidatar às vagas são:

– Sexo masculino;

– Idade entre 19 e 40 anos;

– Ensino médio completo;

– Experiência prévia na função.

As oportunidades são para contratação efetiva, com salário inicial de R$ 1.769,00, além de benefícios adicionais.

Interessados devem comparecer ao local no horário indicado, munidos de documentos pessoais e currículo atualizado, para participar do processo seletivo.