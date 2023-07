Idosa vive momentos de terror ao ser sequestrada e obrigada a dirigir sob ameaça até Osasco

Um indivíduo foi preso após sequestrar uma idosa de 77 anos em Bauru, no interior de São Paulo, e obrigá-la a dirigir até Osasco sob ameaça. O carro da vítima foi abordado por policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Rodoviária no Rochdale, onde o sequestrador foi preso e a vítima libertada.

A equipe fazia patrulhamento pela rodovia Castello Branco, na altura de Osasco, quando se deparou com o veículo modelo Nissan Kicks. Segundo a polícia, foi emitido um alerta pelo sistema Detecta de que o carro havia sido roubado. Iniciou-se em breve acompanhamento.

Rapidamente o veículo foi alcançado. No momento da abordagem, o suspeito estava no banco de trás e alegou ser funcionário da idosa. Em seguida, revelou que havia sequestrado a vítima em Bauru e que teria exigido R$ 1.200 para libertá-la. Ele usou um tijolo para ameaçar a mulher.

O criminoso foi detido e responderá por extorsão mediante sequestro. O caso foi registrado na Polícia Judiciária de Osasco.