Idoso atravessa fora da faixa de pedestre e morre após ser atropelado por moto em Osasco

Um idoso morreu, na manhã desta segunda-feira (28), após ser atropelado por uma motocicleta, na avenida dos Autonomistas, próximo ao Terminal Luiz Bortolosso, no Km 21, em Osasco. Ele tentava atravessar a avenida fora da faixa de pedestre quando foi atingido em cheio pelo motociclista.

Câmeras de monitoramento de comércios registraram o acidente. Nas imagens, que estão circulando nas redes sociais, é possível ver o momento em que o idoso tenta atravessar e fica sem saber para qual lado correr com a chegada da moto, que o atinge.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a vítima foi encontrada inconsciente e sofreu uma parada cardiorrespiratória ainda no local. O SAMU foi acionado e constatou o óbito.

O motociclista também ficou ferido após a colisão. Ainda não há informações sobre o estado de saúde dele. A GCM de Osasco foi acionada e a ocorrência foi registrada no 1° DP de Osasco.