Idoso deixa mensagem aterrorizante e desaparece em Osasco

Morador do Jardim Piratininga, Ademir Gregório está desaparecido desde a noite de domingo (3)

A família procura desesperadamente por Ademir Gregório. Morador do Jardim Piratininga, em Osasco, ele está desaparecido desde a noite de domingo (3).

publicidade

Segundo parentes, Ademir, que sofre de depressão, saiu de casa por volta das 19h30, dizendo a esposa que iria se matar e não foi mais visto desde então.

Quem tiver notícias que possam levar ao paradeiro de Ademir Gregório, por favor entre em contato com os telefones: (11) 9 9149-7999, falar com a esposa, Maria; ou (11) 9 8998-1506, falar com a irmã, Fatima.

publicidade

Outras alternativas são o Disque Denúncia 181, com anonimato garantido, ou a Polícia Militar 190.