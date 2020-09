Idoso se irrita com latido e mata cachorro do vizinho envenenado

Irritado com o latido do cachorro poodle do novo vizinho, um idoso de 67 anos matou o animal envenenado com o veneno proibido conhecido como chumbinho. O crime aconteceu em Bebedouro, no interior paulista.

De acordo com a Polícia Civil, os tutores do cachorro haviam se mudado para uma casa nova há menos de dez dias. Até que um dia, ao retornarem para o imóvel após o trabalho, encontraram o poodle agonizando.

Imagens de câmeras de vigilância da vizinhança registraram o momento em que o homem se aproximou da casa e arremessou algo para o cão. Levado à delegacia, o suspeito admitiu que decidiu matar o animal envenenado por estar irritado com o latido dele.

Maltratar ou matar animais é crime, mas o agressor dificilmente é preso. O idoso vai responder judicialmente pelo ato.