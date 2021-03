Idosos a partir de 73 anos podem se vacinar contra a covid-19 em drive thru em Osasco nesta quinta

A Prefeitura de Osasco, por meio da Secretaria de Saúde, dará início a vacinação de idosos com 73 anos completos ou mais nesta quinta-feira (18), das 14h às 19h, no sistema drive thru, montado no estacionamento da Prefeitura, com acesso pela Avenida Narciso Sturlini.

Já no sábado (20) será a vez de começar a vacinação em idosos que tenham 72 anos completos ou mais, também no drive thru, das 10h às 16h. Para ser imunizado no Drive Thru, é necessário que o idoso faça agendamento na Central 156 ou 3651-7080 e cadastro no site www.vacinaja.sp.gov.br.

No momento da vacinação, o idoso deve apresentar um documento com foto e comprovante de endereço. Não é preciso descer do veículo, pois as equipes de triagem e de saúde é que vão até os carros. A medida é adotada para evitar aglomerações.

Vacinação contra a covid-19 em idosos nas UBSs de Osasco:

Quem não optar por vacinar no Drive Thru, poderá ir em uma das 34 Unidades Básicas de Saúde de Osasco ou nos dois Centros de Atenção ao Idoso, no Km 18 e em Presidente Altino, das 10h às 16h. Esses equipamentos funcionam de segunda a sexta-feira e acompanham o calendário do drive thru.

Serviço

Vacinação para idosos com 73 anos ou mais

DRIVE THRU – Quinta-feira, 18/3, das 16h às 19h

Vacinação para idosos com 72 anos ou mais

DRIVE THRU – Sábado, 20/3, das 10h às 16h

Local: Estacionamento da Prefeitura (Avenida Narciso Sturlini)

Unidades de Saúde: 34 Unidades Básicas de Saúde (endereços no site da Prefeitura)

Centros de Atenção ao Idoso: Km 18 (Rua José Pedro Filho, 33) e Presidente Altino (Rua Osvaldo Collino, 280)

