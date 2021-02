Idosos a partir de 85 anos podem se vacinar contra a covid-19 a partir desta sexta em drive thru em Osasco

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Osasco vai antecipar a vacinação contra a covid-19 de idosos com idade a partir de 85 anos para esta sexta-feira (12), das 10h às 16h. Para reforçar a ação, foi montado um posto de drive thru no estacionamento da Prefeitura (entrada pela rua Narciso Sturlini).

Para ser atendido no drive thru, é obrigatório fazer pré-cadastro do idoso e agendamento de horário na Central 156 (telefones 156 ou 3651-7080), além do pré-cadastro no site do governo do Estado, o VacinaJá.

Os pré-cadastros são necessários para que haja total controle da Secretaria de Saúde, uma vez que a imunização da covid-19 exige duas doses da vacina.

O agendamento de horário e o pré-cadastro no 156 para vacinação no drive thru pode ser feito a partir desta quinta-feira, 11/2, às 10h, com término na sexta-feira, 12/2, às 12h, ou enquanto houver vaga.

Serão vacinados no drive thru apenas idosos que comprovadamente moram em Osasco. Portanto, no dia da vacinação o idoso deverá obrigatoriamente apresentar comprovante de residência em seu nome, documento com foto e cartão do SUS atualizado.

Nas UBSs

Quem não fizer o pré-cadastro e o agendamento prévio no 156 e o pré-cadastro no site VacinaJá não será atendido no drive thru. Nesse caso, a pessoa poderá se vacinar normalmente na UBS mais próxima de sua residência ou nos dois Centros de Atenção ao Idoso (em Presidente Altino, na Rua Osvaldo Collino, 280, e no Km 18, na Rua José Pedro Filho, 33).

É necessário levar os seguintes documentos: comprovante de endereço do idoso, de parente ou responsável, documento com foto e cartão do SUS atualizado. A vacinação nesses locais também ocorre das 10h às 16h.

Nessa nova etapa da imunização, a estimativa da Secretaria de Saúde é vacinar um público estimado em 3.728 idosos com idade a partir dos 85 anos.

Serviço

Drive Thru da vacinação contra a covid-19 para idosos a partir de 85 anos em Osasco:

(Estacionamento da Prefeitura)

A partir de 85 anos completos

A partir de sexta-feira, 12/2

Horário: das 10h às 16h

Entrada será pela Rua Narciso Sturlini (triagem na fila, orientações e cadastro final)

É obrigatório realizar o pré-cadastro e o agendamento de horário na Central 156 (ou 3651-7080) e o pré-cadastro no portal VacinaJá (https://vacinaja.sp.gov.br/), apresentar documento com foto, comprovante de endereço em nome do idoso e o Cartão do SUS atualizado.

Observação: É obrigatório o uso de máscara por todos os ocupantes do veículo.

Vacinação nas UBSs e Centros de Atenção ao Idoso

Horário: das 10h às 16h

Apresentar no dia da vacinação:

. Documento com foto

. Comprovante de endereço (em nome do idoso, familiar ou responsável)

. Cartão do SUS atualizado

Dúvidas frequentes sobre a vacinação:

1. Qual a documentação necessária para que eu tome a vacina? RG (documento com foto), Cartão SUS, Comprovante de residência de Osasco.

2. Não tenho o cartão do SUS. Como posso tomar a vacina? O familiar pode procurar a UBS mais próxima para emitir o cartão SUS do idoso. É necessário apresentar um documento com foto do idoso (RG) e comprovante de residência.

3. Tenho o cartão do SUS, mas não está atualizado. Onde posso atualizar? O familiar pode procurar a UBS mais próxima para atualizar o cartão SUS do idoso. É necessário apresentar um documento com foto do idoso e comprovante de residência.

4. O que fazer se o idoso não tiver comprovante de residência em seu próprio nome? Será aceito comprovante de residência em nome de esposa ou esposo, filhos.

5. Onde será o endereço de entrada para o drive-thru? A entrada será pela Narciso Sturlini (bolsão do estacionamento da prefeitura).

6. Não tenho carro. Posso levar o idoso a pé até o local para ser vacinado? Se você está a pé pode procurar a UBS mais próxima de sua casa. No Drive-Thru somente poderão ser vacinados idosos em carros.

7. Não posso ir na vacinação de sexta-feira (Drive Thru). Como faço? A vacinação para idosos acima de 85 anos acontece normalmente durante a semana nas UBSs e nos dois Centros de Atenção aos Idosos, no horário das 10h às 16h.

8. Sou profissional da Saúde, posso ir no drive thru? Não. A vacinação no Drive Thru será exclusiva para idosos com 85 anos ou mais.

9. Tenho comprovante no meu nome, cartão do SUS e documento com foto, mas não fiz o pré-cadastro no 156 e no VacinaJá. Posso ir no drive thru? Não. Serão atendidos no Drive Thru apenas os idosos que tiverem feito o pré-cadastro e o agendamento na Central 156 e no site VacinaJá, do governo do Estado de São Paulo.

10. Quem é o público alvo do drive thru? Idosos com 85 anos completos ou mais