Idosos com mais de 90 anos recebem vacina contra a covid-19 em Itapevi a partir de segunda-feira (8)

Até o momento, mais de 2 mil pessoas já receberam a primeira dose do imunizante no município

A Prefeitura de Itapevi inicia na segunda-feira (8), a campanha de vacinação contra a covid-19 em idosos com mais de 90 anos. A imunização acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, no Ginásio de Esportes, localizado na avenida Rubens Caramez, 1000A, na Vila Aurora.

Quem for receber a vacina deve apresentar documento com foto, que contenha CPF. Além disso, a administração municipal orienta que, antes de tomar a vacina, os idosos realizem o pré-cadastro no site do governo estadual (www.vacinaja.sp.gov.br).

A vacina obrigatoriamente deve ser tomada em duas doses para garantir a eficácia do medicamento. Assim que for aplicada a primeira dose, o idoso já sairá com a data do retorno para receber a segunda dose.

Mais de 2 mil pessoas já foram imunizadas em Itapevi

Até o momento, Itapevi recebeu do governo do estado 4.070 doses dos imunizantes produzidos pelo Instituto Butantan e pela Universidade de Oxford. Foram vacinados na cidade 2.068 trabalhadores da área da saúde com a primeira dose.