Idosos em situação vulnerável vão ganhar novo abrigo em Barueri

A Prefeitura de Barueri anunciou que vai iniciar a construção da Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) na Aldeia de Barueri. O local destina-se ao abrigo de pessoas da terceira idade em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a Secretaria da Família (Sefam), profissionais especializados no atendimento de idosos foram consultados para a execução do projeto da obra, para que cada ambiente atendesse às necessidades desse grupo.

O ILPI Aldeia terá 52 vagas e terá equipe com cuidador, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo, assistente social, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, nutricionista e cozinheiro.

As vagas serão preenchidas de acordo com avaliação caso a caso, após visita técnica, análise e checagem dos dados.