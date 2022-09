Idosos podem fazer atividade física gratuita em shopping da região

O Projeto Viver Melhor, realizado pelo Instituto Família Barrichello, está de volta ao Raposo Shopping, após uma pausa devido à pandemia. Estão abertas 100 vagas para aulas de atividades físicas destinadas aos idosos.

As aulas serão ministradas às terças e quintas-feiras, das 8h45 às 10h, no piso Raposo do empreendimento. A iniciativa tem foco na terceira idade, mas também atende pessoas acima de 18 anos.

Para participar, o interessado deve se inscrever diretamente com os professores nos dias e horários das aulas. Basta comparecer munido de CPF, comprovante de residência ou cartão do SUS ou convênio.

Durante a pandemia o projeto foi realizado por meio de videoaulas e teve boa receptividade do público, mas para a gerente de marketing do Raposo Shopping Erika Oliveira, “é uma grande satisfação poder retomar esse projeto presencialmente, especialmente em um ano tão emblemático, em que o nosso programa de qualidade de vida completa 18 anos, atendendo homens e mulheres que buscam melhorar o condicionamento físico para ter uma vida mais plena e saudável”.

Parceria

Contando com a parceria do Instituto Família Barrichello desde 2019, além de promover bem-estar físico, as atividades em grupo incentivam a sociabilização, a autoestima e trabalham as habilidades cognitivas-físicas em uma proposta de desenvolvimento integral.

O projeto Viver Melhor, que utiliza a metodologia Águia, da educadora física Cristiane Peixoto, estimula a independência física, a autonomia na tomada de decisões e o empoderamento da pessoa idosa para que continue participando ativamente de sua comunidade. Atualmente, mais de 2 mil idosos são beneficiados em 19 locais de atendimento em São Paulo, Juquiá e Mogi Mirim.