O número de idosos em Osasco vai saltar dos atuais 12% para 18% da população até 2030. É o que apontam perspectivas baseadas em dados da Fundação Seade, do governo do estado, e do IBGE, divulgados em audiência pública para discutir a situação da pessoa idosa na cidade, realizada na sexta-feira, 5, na Câmara Municipal.

“Temos hoje em Osasco 83 mil pessoas acima dos 60 anos. Em 2030, esse cenário vai passar para 129 mil idosos, a gente vai sair de 12% e vai passar para 18% de idosos no município”, declarou Ana Paula Loureiro, do Conselho Municipal do Idoso.

“Se não começarmos a nos mexer agora, o que falamos hoje de falta de serviço, de falta de estrutura, estará muito pior”, completou. No evento foram citados problemas para o atendimento aos idosos em área como saúde, cultura e lazer.

O Conselho do Idoso defende foco no Fundo Municipal do Idoso, que destinaria recursos para a melhora no atendimento à terceira idade. Outra pauta em evidência é o combate à violência contra o idoso.