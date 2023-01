Idosos voltam a ter transporte público gratuito em São Paulo

O governo de São Paulo publicou no sábado (21) o decreto que regulamenta a gratuidade no transporte público coletivo para pessoas com idade entre 60 e 65 anos. A medida é válida em todo o estado de São Paulo.

O decreto estabelece que todos os idosos dessa faixa etária voltem a usufruir da gratuidade no metrô, trens, nos ônibus intermunicipais e no VLT (veículo sobre trilhos). As empresas de transporte têm 15 dias para instalar o sistema que viabiliza a utilização do benefício por meio do bilhete eletrônico do passageiro, que é de uso pessoal e intransferível.

No sistema metroferroviário, o transporte público para idosos será por meio do Cartão TOP ou Bilhete Único. Além dos trens e do metrô, o cartão TOP também poderá ser utilizado no sistema de ônibus intermunicipais da Região Metropolitana de São Paulo.

Confira como solicitar o transporte público gratuito para idosos no Cartão TOP:

O passageiro com idade entre 60 e 65 anos que já tenha um cartão TOP não precisará solicitar outro, apenas encostá-lo em um validador nas estações do Metrô, CPTM, ViaQuatro, ViaMobilidade e em terminais e ônibus intermunicipais da EMTU para habilitar o benefício.

Para quem ainda não tem o cartão TOP, após a solicitação e chegada do cartão, basta encostar no validador para liberar a gratuidade. A solicitação do cartão TOP pode ser feita via Aplicativo TOP ou por meio de agendamento em um dos estabelecimentos parceiros.