Ifood deve se instalar em Osasco

De acordo com o prefeito Rogério Lins, a próxima grande empresa da área de tecnologia a se instalar em Osasco será a iFood, líder do ramo de pedidos de comida pela internet na América Latina.

A declaração foi feita durante o Smart City Business America, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Fundada em 2011, a iFood cresceu muito nos últimos anos e hoje intermedia cerca de 150 mil pedidos por dia, com cerca de 6,2 milhões de pedidos todos os meses, entregues por 22 mil restaurantes espalhados em quatro países. A empresa fechou o ano de 2017 com quase 500 milhões de reais em receita, um crescimento de 188% em relação a 2016. A empresa tem hoje cerca de 750 funcionários, dos quais 550 no Brasil.

“Polo tecnológico”

Desde que assumiu o mandato o prefeito Rogério Lins tem concentrado esforços no diálogo com empresas da área de tecnologia, com o intuito de transformar Osasco em um “polo tecnológico”.

Há alguns meses ele havia antecipado que a chegada de um grande empreendimento do setor, mas manteve mistério sobre o nome. Agora, divulgou a informação de que será a iFood. Lins declarou ainda que chegou a convidar empresas como a Uber para se instalarem no município.

O prefeito destaca a localização privilegiada do município, cortado por rodovias como Castelo Branco, Rodoanel e Anhanguera, e com fácil acesso às marginais, como um dos trunfos da cidade para atrair a atenção das empresas.

Atualmente, além do Mercado Livre, a B2W (Submarino, Shoptime e Americanas) está instalada em Osasco, ambas na região de Presidente Altino.