iFood doa marmitas para abrigados em albergue de Osasco

Com sede instalada em Osasco, a líder no mercado de delivery online de comida, iFood doa marmitas para cerca de 100 pessoas que estão abrigadas no Serviço de Acolhimento do Rochdale.

A iniciativa é fruto de uma parceria da empresa com a Prefeitura de Osasco. Durante 25 dias, a iFood destina 120 refeições para o albergue, entregues por colaboradores da empresa de segunda a sexta-feira.

O prefeito da cidade, Rogério Lins, usou as redes sociais, na sexta-feira (19), para agradecer a iniciativa. “Nesse momento de pandemia, a empresa está atendendo as pessoas em situação de rua acolhidas em nosso albergue todos os dias com refeições. Valeu iFood”.

O albergue do Rochdale tem capacidade para atender até 100 pessoas e é dividido duas alas, uma destinada para homens e a outra às mulheres e crianças.