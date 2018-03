iFood faz promoção especial de aniversário em março

O iFood completa 7 anos e para comemorar está com uma promoção para os seus usuários. Durante todo o mês de março, serão oferecidos pratos com 30% de desconto, organizados por listas.

Publicidade

Os restaurantes participantes terão dois pratos com desconto de 30%, encontrados nas listas: “Promoções de aniversário”, que reúne ofertas dos pratos mais vendidos dos restaurantes participantes; “Festa da entrega grátis” que, além do desconto, ainda possuem entrega grátis; e “Famosos em promoção”, que são os pratos dos restaurantes que mais vendem pela plataforma.

São cerca de 4 mil restaurantes participantes na promoção, que conta com grandes nomes como Burger King, Mc Donald’s, China In Box, Coco Bambu, Domino’s, Gendai, Pizza Hut, Subway e Habib’s.

As listas com as promoções estarão disponíveis na página inicial da nova versão do aplicativo, e na aba descobrir na versão anterior. A disponibilidade da lista está sujeita ao local em que for feito o pedido.