Iggy Azalea faz show em São Paulo no domingo (15)

A rapper e compositora australiana Iggy Azalea se apresentará nesse domingo, 15 de dezembro, em show único no Espaço das Américas, na Barra Funda, em São Paulo.

Essa será a estreia da artista multipremiada, que possui 3 bilhões de visualizações em seus clipes, nos palcos paulistas e também a sua única apresentação na América do Sul neste ano.

Nascida em 7 de junho de 1990, Iggy Azalea ficou mundialmente conhecida após o lançamento do seu primeiro álbum, “The New Classic”, que ocupou o primeiro lugar da Billboard Rap Chart – sendo essa a primeira vez em que uma artista feminina internacional conseguiu tamanho feito.

Publicidade

Desse trabalho, saiu o mega sucesso “Fancy”, que conta com a participação da cantora britânica Charli XCX. A canção foi 5 vezes platina, ganhou os prêmios de “Música do Verão” da Billboard e “Música do Ano” do iTunes, se tornou a faixa mais executada no ano de 2014 no Spotify e o clipe mais assistido na VEVO.

Publicidade

Outro super hit foi “Black Widow”, escrito por ela e Katy Perry e com participação da Rita Ora, sendo 4 vezes platina e cujo clipe acumula hoje mais de 550 milhões de visualizações.

Enquanto “Fancy” ainda estava em primeiro lugar na Billboard Hot 100, “Problem” – música da Ariana Grande com a Iggy – alcançou a segunda posição, fazendo com que ela fizesse história nos charts novamente, mas dessa vez como o primeiro artista desde os Beatles a conquistar, simultaneamente, as duas primeiras posições da parada.

Com o estrondoso sucesso do disco, ele acabou sendo relançado com o título de “Reclassified” e cinco novas músicas inéditas foram incluídas, com participações de nomes como Ellie Goulding, Jennifer Hudson e MØ.

No ano seguinte, ela foi convidada pela Britney Spears para participar da sua música “Pretty Girls”, que alcançou o topo do iTunes de mais de 30 países e também integrou a bancada de jurados da versão australiana do reality musical “The X Factor”.

Em 2017 ela lançou dois singles para lá de especiais: “Ma Bounce” e “Switch”, sendo a última uma música com participação de Anitta e que conquistou certificado de platina no Brasil, tendo vendido mais de 40 mil cópias apenas em território nacional.

Já em 2018, ela lançou o EP “Survive The Summer”, que conta com 6 músicas, incluindo “Kream”, faixa com participação do rapper Tyga e que recebeu certificado de ouro nos Estados Unidos pelo alto número de vendas, comercializando mais de 500 mil cópias. O trabalho conta também com os vocais de Wiz Khalifa, em “OMG”.

O segundo (e aguardado) disco da artista, intitulado “In My Defense”, foi lançado no dia 19 de julho de 2019. No show em São Paulo, Iggy Azalea promete um setlist único, cantando músicas de todos os trabalhos.

Os ingressos para o show no Espaço das Américas estão disponíveis e podem ser adquiridos nas bilheterias da casa ou através do site da site Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br), parcelados em três vezes sem juros.

SERVIÇO: IGGY AZALEA EM SÃO PAULO

Data: 15 de dezembro de 2019 (domingo)

Abertura da casa: 19h

Início do show: 21h

Local: Espaço das Américas

Endereço: R. Tagipuru, 795 – Barra Funda, São Paulo

Classificação: 14 Anos: Maiores de 14 anos podem entrar desacompanhados; Menores somente com os pais ou responsável.

Capacidade da casa para este evento: 8.000

Ingressos: Pista: R$ 290,00 (inteira) e R$ 145,00 (meia) | Pista Premium: R$ 520,00 (inteira) e R$ 260,00 (meia) | Mezanino: R$ 380,00 (inteira) e R$ 190,00 (meia)

Compras de ingressos: Nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sábado das 10h às 19h – sem taxa de conveniência) ou Online pelo site Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br)

Benefícios de Meia-Entrada: Estudantes, Idosos, Pessoas com Deficiência, Jovens Pertencentes a Famílias de Baixa Renda, Professores, Coordenadores Pedagógicos e Supervisores.