Igor Soares repudia violência após tiroteio durante agenda de Tarcísio em Paraisópolis

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (Podemos), afirmou que repudia “todo e qualquer ato de violência” após uma troca de tiros interromper a campanha do candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta segunda-feira (17), em Paraisópolis, na zona Sul da Capital.

Tarcísio é o candidato de Igor Soares no segundo turno das eleições para governador de São Paulo. O prefeito de Itapevi disse que estava em Santos, no litoral, em outra agenda da comitiva do candidato do Republicanos, quando soube do ocorrido. “Política se faz com respeito ao próximo, seja quem for”, completou.

Freitas participava da inauguração do primeiro polo universitário na comunidade e teve de deixar o local às pressas, escoltado por seguranças. A polícia informou que um homem com duas passagens por roubo foi morto na troca de tiros, e não considerou o caso como atentado.

NOTA DE REPÚDIO Sobre episódio com candidato @tarcisiogdf há pouco na comunidade Paraisópolis, registro o meu repúdio a todo e qualquer ato de violência. Política se faz com respeito ao próximo, seja quem for.#repudio #violencianao — Igor Soares (@IgorSoares_SP) October 17, 2022