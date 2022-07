Igor Sorares assina documentação para regularização dos imóveis da Cohab

O prefeito de Itapevi, Igor Soares (PODE), e o presidente da Cohab (Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo), Alex Peixe, assinaram nessa segunda-feira (25) a documentação para a regularização dos imóveis do bairro. Serão mais de 4.800 envolvidos no processo de regularização.

De acordo com Soares, a partir de agora, a Prefeitura, em parceria com a Cohab, fará um multirão para que sejam emitidas as quitações habitacionais. Nos casos de inadimplentes, será feito um plano de parcelamento.

“Uma luta que iniciamos quando fui vereador, deputado e durante estes cinco anos como prefeito foram mais de 40 reuniões na Cohab para tratar deste assunto”, relata Soares.

“Aproveito para agradecer ao presidente e diretores da Cohab e, principalmente, a Secretaria de Justiça de Itapevi, em nome do Dr. Thúlio e do procurador Dr. Blois, pelo empenho para que este sonho se tornasse realidade. Momento para ficar na história de Itapevi!”, finalizou Soares.