Igreja evangélica inclusiva participará da Parada LGBT+ em Osasco neste domingo (31)

A 5ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ em Osasco será realizada neste domingo (31), e contará com a participação da igreja evangélica Arautos de Cristo – Ministério Inclusivo.

A concentração será a partir das 12h, na rua da Estação Osasco (em frente ao bicicletário). Após se reunirem, os participantes seguirão até a avenida Marechal Rondon, também no Centro.

O pastor Leandro Vital e a igreja defendem que “é muito importante ocupar as ruas para dizer que Osasco é de todas as famílias”. “Como cristão é nosso dever lutar por uma sociedade mais justa e fraterna, além de construir uma cultura de paz, respeitando todas as pessoas independente de sua sexualidade”, completa o pastor.

A igreja Arautos de Cristo é conhecida por acolher todas as pessoas, principalmente na periferia, e fica na zona Norte de Osasco, no bairro Helena Maria.