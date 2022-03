Igreja LGBTQIA+ chega à periferia de Osasco

A igreja evangélica Arautos de Cristo abriu as portas, em fevereiro, no bairro Helena Maria, em Osasco. Conhecida como igreja inclusiva, a instituição religiosa acolhe pessoas que são discriminadas e vítimas de preconceito dentro das igrejas cristãs tradicionais, principalmente as LGBTQIA+.

O Pastor Leandro Vital diz que a Igreja Arautos de Cristo tem a missão de ir ao encontro daqueles que são excluídos pela sociedade. “É nosso dever acolher e levar o amor de Deus a todos sem preconceito, sem acepção de gênero ou classe social”, explica.

Em Osasco e região já existem igrejas inclusivas. Segundo a instituição, a maioria dessas igrejas estão localizadas em regiões distantes das periferias, com isso as pessoas LGBTQIA+ que moram nos bairros periféricos tem dificuldades de participar de seus encontros.

Já a Arautos de Cristo promove acolhimento de pessoas LGBTQIA+ nas periferias e está localizada na Passagem Ulmaza Miguel Miranda, 356, Helena Maria, em Osasco. Mais informações podem ser solicitadas por meio do WhatsApp (11) 97726-2007.