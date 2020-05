Iguatemi Alphaville adota sistema drive thru para entregar compras

Durante a quarentena contra a disseminação do novo coronavírus (covid-19), o Shopping Iguatemi Alphaville lançou o serviço drive thru para que seus clientes possam comprar, de casa, e receber os produtos no shopping, sem a necessidade de descer do veículo.

Basta acessar o site do shopping para consultar a relação das lojas participantes e o número de telefone para contato. Todo o processo de venda e negociação de entrega do produto é feita pelo aplicativo de mensagens WhatsApp diretamente com o lojista.

O cliente pode retirar a compra no empreendimento com data e horário previamente combinados com a loja via WhatsApp. A iniciativa oferece comodidade e segurança para ajudar lojistas e clientes, especialmente na chegada do Dia das Mães.

“Com a aproximação dessa data tão especial para o varejo, que é o Dia das Mães, esperamos que os filhos possam contar com mais essa opção de compra no sistema de drive thru, com toda a segurança que o momento atual exige e sem aglomerações”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da rede Iguatemi.

Drive Thru Shopping Iguatemi Alphaville

Para implementar o serviço, o empreendimento estabeleceu algumas regras, como a higienização de todos os produtos e embalagens e o uso de máscara, luva e álcool em gel.

O drive thru do Shopping Iguatemi Alphaville foi lançado na terça-feira (28) e funciona de segunda a domingo, das 12h às 20h,

Mais informações podem ser obtidas no site do Iguatemi Alphaville.

