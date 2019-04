Iguatemi Alphaville oferece brinde da L’occitane au Brésil no Dia das Mães

Com a chegada do Dia das Mães, comemorado em 12 de maio, o Iguatemi Alphaville lança sua campanha para data e irá presentear seus clientes com um brinde exclusivo da L´occitane au Brésil. Na promoção Compre e Ganhe deste ano, os visitantes que fizerem compras a partir de R$ 500,00, entre 2 e 12 de maio, ganharão uma Deo Colônia Capim Limão.

Publicidade

A L´occitane au Brésil traz, com essa fragrância recheada de notas cítricas, um sopro de frescor e vitalidade que irá agradar as mães de diversos estilos.

“As ações promocionais da rede Iguatemi, como o tradicional Compre e Ganhe, são uma maneira de mantermos uma relação de proximidade com os nossos clientes. Esse ano decidimos reforçar a parceria com a L´occitane e trazer um presente exclusivo que agrada a todos os perfis de mães”, conta Alexandre Biancamano, diretor de marketing da rede Iguatemi.

Para participar da promoção de Dia das Mães do Iguatemi Alphaville, basta apresentar o cupom/nota fiscal de compra no Posto de Troca – localizado no Piso Tocantins. O limite de trocas é de 2 itens por CPF durante todo o período da promoção ou disponibilidade do estoque.