Iguatemi Alphaville recebe exposição “Vincent – Paisagens de Van Gogh” dia 24

A exposição “Vincent – Paisagens de Van Gogh” estará no Shopping Iguatemi Alphaville de 24 de fevereiro a 27 de março. A experiência imersiva e sensorial trará cenários inspirados na obra de um dos maiores artistas do mundo e principal nome do pós-impressionismo.

O evento é inspirado em cinco das telas mais famosas de Van Gogh, nas centenas de cartas pessoais que escreveu ao longo dos seus 37 anos de vida. Com recursos de cores, sons e aromas, o visitante poderá conhecer sobre sua vida e impressões do mundo. Trechos de suas cartas pessoais são presentados por um narrador em off.

“Suas obras com céus estrelados, campos de girassóis, plantações que parecem balançar ao vento, com cores ousadas e traços a frente de seu tempo, nos inspiraram a definir o conceito visual desta exposição”, explica a idealizadora e curadora da mostra Karina Israel, da consultoria de ambientes interativos YDreams Global, responsável pelo projeto.

O circuito de visitação inclui oito cenários – seis deles representando, em formato gigante, paisagens retratadas nas telas e, em cada ambiente, diferentes experiências ao som de trechos de suas cartas ao irmão Theo e sua cunhada Johanna.

A viagem pelo universo de Van Gogh começa por uma pequena sala branca, com um portal tridimensional e texto extraído integralmente de carta do pintor a seu irmão caçula, reproduzindo a sua letra, papel e selo da época. A visitação segue pelos cenários: Campo de Trigo com Corvo, Labirinto Flor de Íris (Irises como referência), Praça da Amendoeira, Banho de Lua (obra de referência, Starry Night Over the Rhone), Sinfonia da Noite Estrelada (inspirada na tela Noite Estrelada), Foto Pintada e Bosque de Espelhos.

Os ingressos custam R$ 15 (R$ 7,50 a meia entrada) e podem ser adquiridos pelo sistema Sympla.

SERVIÇO

Vincent – Paisagens de Van Gogh no Iguatemi Alphaville

Quando: De 24 de fevereiro a 27 de março / Sessões de 30 em 30 minutos com equipe de promotores /

Local: Piso Tocantins (espaço da antiga Zara Home) /

Horários:

Segunda a sábado das 10h às 22h (última sessão 21h30)/

Domingos e feriados das 14h às 20h (última sessão 19h30) /

Dia 24/02 abre para o público às 14h /

Ingressos: R$ 15,00 inteira e R$ 7,50 meia / compra exclusivamente pelo sistema Sympla