Iguatemi Alphaville terá nova saída para Alameda Tocantins

O shopping Iguatemi Alphaville, em Barueri, abrirá ainda neste primeiro semestre do ano uma nova saída, que dá acesso para a Alameda Tocantins.

A nova saída do empreendimento, além da Alameda Xingu, é um desejo antigo dos visitantes e clientes do shopping, para evitar o trânsito intenso na via, a partir das 16h. “Os condôminos e usuários do iTower também se beneficiarão deste projeto, assim como toda população”, afirma Vinícius Molina, gerente geral do Iguatemi Alphaville.

Hoje, o acesso adicional existente, pela Alameda Rio Negro, terá apenas a opção de entrada e não mais a saída, já que o trânsito na localidade, principalmente no horário de pico, é um dos maiores fluxos da região.

Em fase de pavimentação, a nova saída do Iguatemi Alphaville está sendo construída em uma área ligada ao centro de compras. O percurso com 220m, asfaltado, iluminado e com seguranças atenderá somente o fluxo de carros do shopping, acompanhando o período de funcionamento do empreendimento durante a semana e aos finais de semana.