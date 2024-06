Imóveis em Cotia, Osasco, Capital e em outras regiões vão a leilão com até 40% de desconto

A Caixa Econômica Federal, em parceria com a Fidalgo Leilões, realizara o leilão de milhares de imóveis no Brasil e no estado de São Paulo, situados em cidades como Cotia, Osasco, Carapicuíba, Taboão da Serra, e na Capital, com descontos que chegam a 40% do valor da avaliação inicial.

Mais de 2,3 mil bens espalhados pelo Brasil poderão ser arrematados por meio do leilão virtual da Caixa com a Fidalgo. Na região Sudeste, há 964 opções de imóveis em diversas localidades.

Em Osasco, um apartamento avaliado em R$ 201 mil, localizado na Estrada das Rosas, Jardim Santa Maria, terá lance inicial de R$ 144 mil, ou seja, com 28% de desconto.

Também no leilão, um apartamento situado na Cohab de Carapicuíba terá lance inicial de R$ 114 mil. O mesmo imóvel está avaliado em R$ 154 mil.

Na cidade de Cotia, é possível encontrar um apartamento situado na Estrada do Morro Grande, Furquim, com o lance inicial de R$ 167.641,90, no site do leilão. O imóvel está avaliado em R$ 230 mil, ou seja, um desconto de 27%.

Os interessados devem fazer os lances nos dias 1 e 10 de julho, 29 de julho e 7 de agosto, e 7 e 16 de agosto, até às 10h, quando encerram-se os respectivos prazos, diretamente no site www.fidalgoleiloes.com.br, onde podem ser encontradas mais informações.