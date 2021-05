Imóveis em Osasco, SP e outras cidades do estado vão a leilão com desconto de até 50%

Este mês, além de um leilão judicial, Itaú Unibanco, Banco Inter, China Construction Bank, SPE Residencial e Setin Incorporadora levarão a certame mais de 30 imóveis no estado, em cidades como Osasco e São Paulo, todos com mediação da Biasi Leilões. Os descontos chegam a 50%.

publicidade

Nesta quinta-feira (6), às 11h, irão a leilão cinco terrenos em Mirassol e um em São José do Rio Preto, todos pela SPE Residencial. Os valores variam de R$ 166 mil até R$ 492 mil e os lances podem ser dados presencialmente ou através do site da empresa do leiloeiro Eduardo Consentino (www.biasileiloes.com.br).

No dia 7, é a vez do Itaú Unibanco leiloar um apartamento no bairro Jardim Santa Emília, na capital, com 60,95 m² e lance inicial de R$ 499.465,15. Já no dia 12, o banco levará a certame outros 3 lotes: um apartamento em Santo André, uma casa em Santa Bárbara D’Oeste e um apartamento em São Caetano do Sul.

publicidade

Na sequência, o China Construction Bank leiloará dois imóveis comerciais – em Itaperuna (RJ) e Tupã (SP) – e 4 terrenos em um residencial de Porto Feliz (SP), todos com valores até 50% abaixo da avaliação. O destaque do certame é o galpão comercial localizado no bairro de Vila Guanabara, em Tupã (SP). O lote possui 7.318,40 m² de terreno e valor inicial de R$ 3,6 milhões, com incremento mínimo de R$ 10 mil por lance. A disputa será às 15h do dia 14, somente online. Os interessados devem se habilitar e fazer os lances no site da Biasi Leilões.

Já no dia 20, a Setin Incorporadora levará a leilão 12 salas comerciais em São Paulo, Osasco e Campinas. Os valores dos lances iniciais variam de R$ 137 mil até R$ 391 mil, com incremento mínimo de R$ 2 mil por lance.

publicidade

Outras duas lojas comerciais irão à certame pela Setin no mesmo dia, ambas localizadas no “Condomínio Mondial Osasco”, na Vila Osasco, por R$ 542 mil e R$ 693 mil respectivamente.

No dia seguinte (21), acontece o segundo leilão judicial de um apartamento no bairro de Santa Cecília, na capital, com área útil de 46,89 m² e lance inicial de R$ 110.630,60. Mais de 15 dias antes do leilão, o lote já contava mais de 1,5 mil visitas no site da Biasi Leilões. Fechando o mês, o Banco Inter levará a certame 5 lotes em SP, RJ, DF, PB e MS. Na capital, o lote que irá a leilão é de uma casa na Vila Formosa com 125 m² de terreno e lance mínimo de R$ 299 mil.