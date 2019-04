Impactos da inteligência artificial na sociedade são tema de audiência na Câmara

A Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara promove audiência pública nesta quarta-feira (24) para discutir o uso das tendências tecnológicas de inteligência artificial e seus impactos no contexto social.

Autor do pedido para a audiência, o deputado Alex Santana (PDT-BA) quer ouvir especialistas sobre os impactos dessas novas tecnologias em questões como privacidade, sigilo e a possível substituição de capital humano em todos os níveis de qualificação.

“Não se pode esquecer que a evolução digital deve pautar-se de modo equilibrado de modo a preservar a manutenção de garantias individuais e coletivas”, alertou.

Foram convidados para o debate:

– representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (Mctic);

– secretário de Segurança Pública do Estado da Bahia, Maurício Teles Barbosa;

– membro do Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), Sérgio Amadeu da Silveira;

– coordenador de Democracia e Tecnologia do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro (ITS Rio), Marco Konopacki;

– gerente de Relações Governamentais e Assuntos Regulatórios da IBM,

Andriei Gutierrez;

– presidente do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD), Sebastião Sahão Júnior;

– professor sênior do Departamento de Engenharia do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) Neri dos Santos.