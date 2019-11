IMPRESSIONANTE! Motoqueiro escapa da morte por pouco em acidente em Carapicuíba | Vídeo

A atenção e destreza de um motorista salvou a vida de um motociclista que sofreu uma queda na tarde desta quarta-feira (27), na Estrada das Acácias, em Carapicuíba.

O motociclista perdeu o controle da moto e foi parar em baixo do ônibus. O motorista do ônibus conseguiu frear e impedir que o veículo passasse por cima do motociclista, que sofreu ferimentos da queda, mas se livrou do pior.

Confira o vídeo do acidente compartilhado pela página “Carapicuíba Nua e Crua no Facebook”:

…

Leia também:

Com João Carlos Martins, Barueri inaugura decoração de Natal dia 7