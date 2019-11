Inauguração da Decathlon no SuperShopping Osasco acontece dia 28

A primeira unidade da rede de artigos esportivos Decatlhon em Osasco, no complexo do SuperShopping, será inaugurada no dia 28 de novembro, quinta-feira, às 12h. A data foi anunciada em vídeo compartilhado pela empresa nas redes sociais.

A loja de Osasco da Decathlon oferecerá aos aficionados por esportes produtos de mais de 70 modalidades, além de zonas de testes espalhadas por seus 2400 m².

“Essa nova loja está localizada na Avenida dos Autonomistas, a mais importante da cidade, aproximando ainda mais nossos colaboradores e clientes de uma variedade enorme de artigos e vivências esportivas”, destacou Rodrigo Galantte, diretor da Decathlon Osasco.

