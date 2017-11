Inauguração da decoração de Natal de Osasco é adiada para o dia 30

A Prefeitura de Osasco adiou do dia 23 para o próximo dia 30, às 18h30, a inauguração da decoração de Natal do município, no Boulevard Ulysses Dante Batiston, em frente ao Paço Municipal.

O evento “Luzes de Natal” contará com a chegada do Papai Noel, apresentação teatral e de coral infantil, praça de alimentação e a tradicional queima de fogos.

Diferentemente do previsto inicialmente, o evento não terá show de Fábio Teruel, devido a questões de agenda do artista, segundo a organização.

Após o dia 30, a decoração ainda permanece até 6 de janeiro.

Nas redes sociais, os internautas serão estimulados a compartilhar suas fotos e filmes com a hashtag #noelmoraaqui

Serviço

“Luzes de Natal”

Entrega da iluminação de Natal em Osasco

Dia 30/11, às 18h30

Em frente à Prefeitura