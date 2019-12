Inauguração da iluminação de Natal de Osasco reúne milhares de pessoas

Milhares de pessoas prestigiaram, na noite de sexta-feira (29), a inauguração da tradicional iluminação e decoração de Natal de Osasco, no Bulevar em frente à Prefeitura. O evento contou com show da dupla Edson & Hudson.

Antes do show, realizado com o apoio da Nativa FM e sem custo para o município, houve a celebração de uma missa em frente ao presépio. Em seguida ocorreu o ato em que o prefeito acionou a iluminação da árvore de Natal e da fachada principal do Paço Municipal e a queima de fogos.

Na cerimônia, Rogério Lins agradeceu as empresas que patrocinaram a iluminação de Natal e aos que trabalharam na organização do evento e desejou boas festas a todos os osasquenses. “Esse é o terceiro ‘Natal Iluminado’ (tema da decoração natalina). A cada ano está mais bonito. Espero que esse sentimento de solidariedade se estenda por todos os dias do ano e que as famílias sejam abençoadas”.

“A cidade esperava por esse momento. Fizemos essa festa pensando nas famílias, para que elas aproveitem ao máximo esse momento”, completou a primeira-dama, Aline Lins, presidente do Fundo Social de Solidariedade, responsável pela decoração de Natal da cidade.

Programação “Sonhos de Natal”

Além da decoração natalina, o Fundo Social realizará, de 30/11 a 15/12, programação especial denominada “Sonhos de Natal”, que compreenderá um rodízio de apresentações de corais, orquestras, danças artísticas e peças teatrais, sempre às sextas, sábados e domingos, a partir das 19h.

Entrega de brinquedos

A tradicional entrega de brinquedos ocorrerá no Ginásio de Esportes Professor José Liberatti, na Rua Jubair Celestino, 150, em Presidente Altino, nos dias 11, 12 e 13/12, em dois horários, às 8h e às 14h, com a presença do Papai Noel. Ao todo serão distribuídos 70 mil brinquedos para crianças da rede municipal de ensino.