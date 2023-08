Incêndio atinge indústria em São Domingos e fumaça é vista por moradores de Osasco

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria de produtos químicos, na noite desta terça-feira (22), no distrito de São Domingos, limite com Jaraguá, Jaguara e Pirituba, na região Noroeste de São Paulo. A nuvem de fumaça e as chamas foram vistas de longe por moradores de Osasco.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h para atender a ocorrência na rua Silvestro Palma, altura do número 140. Segundo a corporação, foram mobilizadas 18 viaturas para conter o incêndio.

Ainda não há informações sobre vítimas e as possíveis causas do fogo, que assustou ainda moradores de Osasco. Nas redes sociais, residentes de bairros como Jardim Bonança e Baronesa compartilharam imagens nas quais é possível ver a nuvem de fumaça e fogo.

“Olha só, tá explodindo alguma coisa. Que horror”, diz uma pessoa em um dos vídeos que circulam nas redes sociais. “Meu Deus, tomara que ninguém se machuque”, diz uma mulher durante a gravação.

Equipes combatem um grande incêndio em uma empresa na região oeste da cidade de São Paulo. Até o momento não há vtm. Aguardando inf. #193I pic.twitter.com/mc8ZzvvuFS — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 22, 2023

