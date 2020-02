Incêndio causa risco de vazamento de produto químico em Jandira

Um incêndio atinge uma empresa de produtos químicos no Jardim Alvorada, em Jandira, na manhã desta segunda-feira (10).

A ocorrência gerou o bloqueio parcial temporário da rodovia Castello Branco, já que há risco de vazamento de ácido clorídrico, substância que pode afetar a pele, os pulmões e até mesmo levar à morte, segundo informações do jornal “Folha de Jandira”.

Foram enviadas 10 viaturas do Corpo de Bombeiros para a ocorrência. Não há informações sobre feridos.

ATUALIZAÇÃO – 12h20 de 10/02

A CCR ViaOeste, que administra a rodovia, enviou nota sobre o bloqueio temporário da Castello Branco. Confira:

“A CCR ViaOeste informa que devido a ocorrência fora da faixa de domínio, a Rod. Pres. Castello Branco encontra-se bloqueada na altura do km 31+500, município de Jandira.

Trata-se de ocorrência com produto perigoso, em uma empresa privada, dentro do município. Por orientação do Corpo de Bombeiros o tráfego está interrompido nos dois sentidos da rodovia.

A pista sentido São Paulo está interditada desde 10h32 e a pista sentido interior, desde 10h47.

Os usuários oriundos de Itapevi, Jandira e Aldeia da Serra só conseguirão acessar a rodovia sentido interior.

Equipes da concessionária e Polícia Militar Rodoviária estão realizando a operação rodoviária”.

