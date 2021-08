Incêndio de grandes proporções em Barueri também atingiu carros em rua vizinha

Um incêndio de grandes proporções em uma fábrica no Jardim Califórnia, em Barueri, se espalhou para uma rua vizinha e as chamas chegaram a atingir carros que estavam estacionados, na manhã desta quinta-feira (26). Imagens divulgadas nas redes sociais mostram pessoas com extintores de incêndio tentam apagar as chamas na via.

Até a publicação deste texto (12h39 de 26/08) não haviam informações sobre vítimas e o Corpo de Bombeiros havia enviado nove viaturas para atender a ocorrência, que seguia em andamento. Equipes do SAMU, Cetesb e Enel foram acionadas para prestar apoio no combate ao incêndio em Barueri.

Atualizando a oc das 11h28 Fumaça em estabelecimento comercial ( fogo em indústria de reciclagem ), Rua das Antilhas, 571 – Jd Cafifórnia / Barueri, 9 vtrs ( 18º 2º, 4º GB ) s/ inf. de vít no momento da chegada do CB. Órgãos no apoio: ENEL, Órgão Ambiental ( CETESB ) SAMU 193I. — Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) August 26, 2021

