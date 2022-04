Incêndio destrói galpão de reciclagem em Osasco

Um incêndio de grandes proporções atingiu um galpão de reciclagem na Rua José Jacinto de Souza, 164, no Portal D’Oeste, zona norte de Osasco, próximo a Casa de Cultura, na noite desse domingo (10). As causas do incêndio ainda são desconhecidas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 20h40, o fogo era intenso e com fumaça escura. Inicialmente, seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram mandadas para o local. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

Por volta da 1h, o incêndio já havia sido controlado, porém, três viaturas permaneceram trabalhando no local, fazendo o trabalho de rescaldo. A ocorrência foi totalmente finalizada às 3h desta segunda.

O prefeito Rogério Lins (Podemos) afirmou em suas redes sociais que a cooperativa de reciclagem que trabalhava no local será reconstruída e que as 23 famílias que trabalhavam no local receberão atendimento. “A Prefeitura vai reconstruir a Cooperativa. As 23 Famílias que aqui trabalhavam não ficarão desempregadas durante a reconstrução”, afirmou.