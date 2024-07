Incêndio em comunidade de Carapicuíba assusta moradores

Um incêndio atingiu a Comunidade da Reciclagem, na noite desta terça-feira (9), em Carapicuíba, e assustou moradores do entorno. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas e ninguém se feriu.

publicidade

A corporação foi acionada por volta das 21h44, nas proximidades da Estrada do Gopiúva, 1140, Vila da Oportunidade. Quatro viaturas foram mobilizadas para conter o fogo. As causas do incêndio são desconhecidas.

Referente a ocorrência das 21h44 Incêndio em comunidade, Estrada do Gopiúva, 1140 – Carapicuiba, 04 viaturas empenhadas, no local trata-se de fogo em lixão, já controlado e sem vítimas. #193I

— Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) July 10, 2024