Índice de criminalidade cai 24% em Barueri

Pelo décimo mês seguido, Barueri reduziu a quantidade de crimes ocorridos em seu território. Conforme dados estatísticos divulgados pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a soma das ocorrências de furtos, roubos, veículos subtraídos e homicídios dolosos até outubro deste ano foi 24,8% menor que os registros no mesmo período de 2016. O total destes crimes no acumulado até outubro é o mais baixo desde 2011.

Ainda na comparação de janeiro a outubro de 2017 com os dez primeiros meses do ano passado, os indicadores com maior índice de queda foram roubo de veículo (-44,3%), furto de veículo (-31,3%), furto (-26,7%) e roubo (-16,1%).

De acordo com a secretária de Segurança e Mobilidade Urbana de Barueri, Regina Mesquita, os resultados colocam Barueri entre as cidades mais seguras do Estado e refletem a conclusão de ações planejadas para este ano, como a expansão do videomonitoramento, implantação do Detecta, formação da Romu (Ronda Ostensiva Municipal), ampliação do número de motos no patrulhamento, aumento efetivo de guardas municipais nas ruas com a remuneração de horas extras e operações em conjunto com as demais forças de segurança.

“Para o próximo ano vamos diminuir o tempo de atendimento às ocorrências através do rastreamento em tempo real das viaturas da Guarda Municipal, Demutran, Defesa Civil e Guarda Ambiental. Quando formos acionados para um determinado local, de imediato já saberemos a localização das equipes mais próximas”, relata a secretária.