Influenciadores usam pintura no rosto para simular máscara de proteção e revoltam web: “Idiotas”

Dois influenciadores foram detidos após um deles ter filmado o outro entrando em um mercado com o rosto pintado com desenho em forma de máscara de proteção contra a covid-19 para enganar funcionários e clientes do estabelecimento. O caso aconteceu em Bali, na Indonésia, e gerou indignação na internet.

A “pegadinha” foi criada por Josh Paler Lin e Leia. A dupla andou pelos corredores do comércio e, enquanto Leia tentava disfarçar a ausência do item de proteção obrigatório, o parceiro, que usava máscara de verdade, filmou a ação. A brincadeira de mal gosto chegou aos policiais logo após começar a circular nas redes sociais.

A dupla de influenciadores foi classificada por internautas como “idiotas” que, além de se expor, colocaram a vida de outras pessoas em risco, com o alto risco de contágio da covid-19. Vale lembrar que o país viveu o momento mais crítico da pandemia há menos de dois meses.

Como a dupla é estrangeira, o caso será analisado pelo Departamento de Imigração da Indonésia. Além de serem detidos, eles tiveram seus passaportes apreendidos. Em Bali, estrangeiros flagrados ignorando o uso de máscara pagam multa de o equivalente a R$ 375, em caso de reincidência, podem até serem deportados.

São comuns casos de negacionistas da pandemia que usam estratégias para disfarçar a falta da máscara de proteção contra a disseminação da covid-19. Já foram destaque na internet casos de pessoas que improvisaram calcinhas e cuecas no lugar do acessório. Na região, um homem flagrado em uma balada clandestina improvisou uma “máscara” com papel higiênico no rosto, em Jandira.

Neste mês de abril, com pouco mais de um ano de pandemia, o mundo ultrapassou a marca de 3 milhões de mortes causadas pela covid-19. Na Indonésia, onde os influenciadores tentaram burlar às medidas de proteção, mais de 44 mil pessoas já morreram em decorrência da doença. Já no Brasil, o número de óbitos ultrapassou 392 mil.