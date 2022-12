Ingressos para primeira rodada da Copinha já estão disponíveis

Já estão disponíveis os ingressos para a primeira rodada da Copa São Paulo 2023, a Copinha, em Osasco, que terá duas partidas.

publicidade

A primeira partida será entre o Osasco Audax e Hercilio Luz Futebol Clube, no dia 4 de janeiro, às 17h15 (com transmissão pela FPF TV). No mesmo dia, às 19h30, jogam Vasco e Capital FC (com transmissão pela Sportv). Ambos os jogos serão no Estádio Municipal José Liberatti (Av. Brasil, 1361).

Para assisir no Estádio, é preciso reservar o ingresso nesse link e entregar, no dia, 1 quilo de alimento não perecível.

publicidade