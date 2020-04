Inoar doa álcool gel 70% para hospitais e UBSs

Em meio à pandemia que preocupa países em todo o mundo, a Inoar Cosméticos doou seu novo álcool em gel 70% a hospitais, Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Pronto Atendimento (UPA) do município de Taboão da Serra, onde está localizada a sede da companhia.

Hoje (8), a ação foi oficializada pela Inoar na prefeitura da cidade com a presença do prefeito, Fernando Fernandes, da vereadora Joice Silva, da Secretária de Saúde, Raquel Zaicaner, e da Secretária da Assistência Social, Arlete Silva.

A empresa entregou os frascos de álcool gel à administração municipal, que fará a distribuição para a Secretaria de Saúde, as UBS do município, hospitais, UPAs e para a Secretaria de Assistência Social de Taboão.

Em pronunciamento, o prefeito Fernando Fernandes, elogiou a iniciativa da Inoar, incentivando outras empresas a doarem insumos para auxiliar na contenção da doença.

“Durante a crise do novo coronavírus, a Inoar se adaptou e começou a fabricar também o álcool em gel, tanto para venda, quanto para doações, que são muito necessárias nesse momento. Eu agradeço muito à empresa; tenho certeza que o agradecimento não é somente em meu nome, mas também no de toda a população do município. Eu peço que os empresários de Taboão da Serra sigam o exemplo da Inoar, e nos ajudem com doações, para que possamos atender melhor à nossa população”, declarou o chefe do Executivo.

Neste momento, a empresa está em produção ininterrupta do produto em sua fábrica, também situada em Taboão da Serra.

Em meio às dificuldades no suprimento de embalagens e matéria-prima do mercado no momento atual, o álcool em gel 70%, tanto para doação quanto para a comercialização, foi envasado em frascos de garrafa de água mineral, e este novo formato permitiu viabilizar a produção em grande escala, contribuindo mais amplamente para a proliferação do vírus.

O produto distribuído é o mesmo comercializado pela empresa e recentemente lançado no mercado. Antisséptico e hipoalergênico (formulado para minimizar o surgimento de possíveis alergias), conta com óleo de argan na composição, garantindo, também, a ação hidratante. Além disto, e muito importante para as diretrizes da empresa atualmente, o produto é 100% vegano e não testado em animais, seguindo as políticas da Inoar de respeito aos animais.

O produto está dentro das especificações internacionais para Álcool 70º INPI, seguindo parâmetros de especificação e produção. Esta ação alinha-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pelo Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), assinado pela empresária Inocência Manoel, cofundadora da empesa, e endossado pela Inoar.