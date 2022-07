Inocentes se apresenta em Osasco no Dia Mundial do Rock

Nessa quarta-feira (13), Dia Mundial do Rock, a banda Inocentes se apresenta em Osasco no palco do Centro de Eventos Pedro Bortolosso.

O evento, promovido pela Secretaria da Cultura em parceria com o Sesc (Serviço Social do Comércio), traz ainda a participação do Six Rock. A mistura promete o melhor do punk rock erudito a partir das 18h.

A entrada é gratuita. O Centro de Eventos Pedro Bortolosso fica na Avenida Visconde de Nova Granada, 513, km 18, Osasco.

