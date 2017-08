Publicidade

A partir do dia 9/8, a Casaviva começará a realizar atendimentos de acupuntura tradicional e auricular com sementes. As inscrições para os atendimentos, que acontecerão das 9h às 12h e das 14h às 20h, já estão abertas.

O serviço será realizado por Sarah Senna, formada em Acupuntura pela Escola Brasileira de Medicina Chinesa, é terapeuta Integrativa e Reiki Master há mais de 17 anos.

Mais informações através dos telefones 3684-0293, 99652-8199 e 99832-8067 ou casavivaosascosp@gmail.com.

A Casaviva está localizada na Avenida Maria Campos, 252, centro, Osasco.

Acupuntura e auriculopuntura

A acupuntura é um conjunto de práticas terapêuticas inspirado nas tradições médicas orientais. É indicada em tratamento de dores agudas e crônicas, ansiedade e depressão, tratamento de náuseas e vômitos, ajudando na melhora dos sintomas e na melhora da qualidade de vida dos pacientes.

A auriculopuntura atinge dezenas pontos do sistema nervoso na orelha, cada um com uma função específica. Segundo especialistas, podem ser tratadas aproximadamente 200 doenças desde as funcionais, neurais até as psicológicas. Os casos mais comuns são dores de cabeça localizadas ou difusas, labirintite, tendinite, stress, obesidade, tensão pré-menstrual (TPM), prisão de ventre, coluna, dificuldades estomacais.