Inscrições abertas em Barueri para núcleos de dança, teatro e música

Estão abertas as inscrições para as seletivas de 2023 dos núcleos de música, dança e teatro, na Secretaria de Cultura e Turismo de Barueri. As vagas são oferecidas para pessoas com ou sem conhecimento técnico.

Com o objetivo de oferecer uma ampla formação artística, os Núcleos dão a oportunidade para estudantes, tanto em fase inicial quanto para os níveis avançados, se qualificarem de forma gratuita.

Teatro

Para candidatos com idade entre 15 e 50 anos completos, até a data da seletiva. Deverá estar estudando ou ter concluído o Ensino Médio. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail cultura.nucleodeteatro@barueri.sp.gov.br. Mais informações pelo LINK.

Música

Curso de formação regular de Música para os seguintes instrumentos: piano erudito (4 vagas); violino (4 vagas); viola sinfônica (2 vagas); violoncelo (1 vaga); contrabaixo acústico sinfônico (1 vaga); canto popular (2 vagas); piano popular (2 vagas) e contrabaixo elétrico (2 vagas). Já os interessados nos cursos de guitarra elétrica, violão popular, bateria e percussão popular devem aguardar na lista de espera. A idade mínima do candidato é de 9 anos e o e-mail para inscrição é cultura.nucleodemusica@barueri.sp.gov.br.

Dança

Para candidatos com idade entre 8 e 18 anos. Para as vagas do 1º ano (candidatos com 8 anos de idade) não será exigido o conhecimento prévio de dança. O e-mail para envio do formulário e documentos é nucleodedança@barueri.sp.gov.br.

As avaliações ocorrerão na Praça da Artes (rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, Jardim dos Camargos). O início das aulas ocorre no dia 6 de fevereiro.