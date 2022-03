Inscrições abertas em concurso público com 118 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo

Estão abertas as inscrições no concurso público com 118 vagas na Assembleia Legislativa de São Paulo. As oportunidades são de nível médio, técnico e superior, com salários que variam entre R$ 5,3 mil e R$ 9,2 mil.

publicidade

São oferecidas 46 vagas para técnico legislativo, 30 vagas para analista legislativo (22 alternativas de ensino superior), 24 vagas para analista legislativo (graduação em nível superior de qualquer área), 9 vagas para técnico legislativo (ensino técnico em áreas como edificações, manutenção e conservação, telecomunicações, fotografia, enfermagem e saúde bucal) e 4 oportunidades para auditor interno.

As inscrições devem ser realizadas ate o dia 24 de março, no site www.vunesp.com.br. Para os concursos de nível médio, a taxa de inscrição é de R$ 62,40. Já para as vagas de nível superior, o valor é de R$ 79,80.

A prova está previsa pára ser realizada no dia 1° de maio. O edital está disponível aqui.

publicidade