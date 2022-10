Inscrições abertas em concurso público com 20 vagas na Câmara de Santana de Parnaíba

Inscrições abertas em concurso público com 20 vagas na Câmara de Santana...

Estão abertas as inscrições no concurso público que visa preencher 20 vagas em diversos cargos na Câmara Municipal de Santana de Parnaíba. A remuneração varia entre R$ 2,1 mil e R$ 7,4 mil, de acordo com a função.

As oportunidades são para os cargos de auxiliar de serviços gerais (4), guarda de patrimônio (4), recepcionista (2), copeira (2) e agente administrativo (2). Para essas vagas, é necessário ter o ensino médio completo.

Há ainda analista legislativo (2), agente de contratação pública (1), contador (1), ouvidor (1) e tesoureiro (1), que exigem formação superior completa.

Além da remuneração, serão oferecidos auxílio alimentação mensal no valor de R$ 853,60 e auxílio transporte diário de até R$ 25 (exclusivo para os cargos de nível médio).

Seleção e inscrições no concurso público

A seleção será realizada por meio de prova objetiva prevista para ser aplicada no dia 4 de dezembro.

Os interessados têm até o dia 6 de novembro para acessar o site do Instituto ACCESS e fazer a inscrição, com taxa de R$ 70 para nível médio e R$ 110 para superior. O edital está disponível AQUI.