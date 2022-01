Inscrições abertas em Cotia para aulas de basquete, vôlei, ginástica e mais 17 modalidades

A Prefeitura de Cotia, por meio da Secretaria de Esportes e da Juventude, está com inscrições abertas para quase 30 modalidades esportivas oferecidas gratuitamente para a população. Há atividades para crianças com idade a partir de quatro anos e para idosos.

As modalidades disponíveis são: vôlei, basquete, futsal, pilates, ritmos, taekondo, muay-thai, jiu-jitsu, capoeira, kung fu, judô, ballet, karatê, atletismo, treino funcional, ginástica, ginástica rítmica, ginástica artística, alongamento, dança circular, zumba, vôlei adaptado 3ª idade, dança coreografia, futebol de areia, futebol de campo, handebol e tênis de mesa.

As aulas são ministradas por profissionais qualificados e acontecem nos polos Ginásio de Esportes de Cotia, Complexo Esportivo do Atalaia, Estádio de Caucaia do Alto e no Ginásio de Esportes Parque São George.

Para se inscrever é preciso apresentar atestado médico de aptidão física original (particular ou público); 2 fotos 3×4 recentes; cópia de RG e CPF ou certidão de nascimento; cópia de comprovante de residência; declaração escolar (no caso de menores de 18 anos) e cópia do cartão de vacinação contra a covid-19.

Também será necessário preencher uma ficha de inscrição e questionário de prontidão para atividades físicas (Par-q). A matrícula de menores de 18 anos deve ser feita por responsável maior com cópia de documento com foto. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail secretariasecl@cotia.sp.gov.br.

Endereço dos polos

Ginásio de Esportes de Cotia: Rua Ouro, s/nº – ao lado do Mercado Municipal

Complexo Esportivo Atalaia: Estr. Morro Grande – próximo à UPA Atalaia

Ginásio de Esporte Parque São George: Rua do Parque – próximo ao Meião da Granja

Estádio de Caucaia do Alto: Rua José Lopes Neto – centro de Caucaia